Trente nouveaux appartements pour les aînées à Saint-Prosper

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, ont annoncé le début des travaux de la Maison Héritage Abénaki qui comptera 30 nouveaux appartements pour les ainés de 65 ans et plus en Beauce.

Les travaux se réaliseront au cours des prochains mois par le constructeur Pierre Blouin et la livraison du bâtiment est prévue au cours des 14 prochains mois.

Pour la réalisation de ce projet, un montant de 8,5 millions a été investi par le gouvernement du Québec via la Société d’habitation du Québec afin de permettre sa concrétisation. Le coût total est de 13 millions.

« Cet investissement important de notre gouvernement vient répondre à la pénurie de logements tout en permettant à nos aînés de demeurer dans la municipalité. Je tiens à saluer la brillante collaboration que nous avons eue avec la municipalité et le conseil d’administration de la résidence. Le coup d’envoi de la construction démontre que nous réalisons de grands projets pour nos municipalités » a déclaré Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Le processus de réservation des appartements sera connu au cours des prochains mois afin de permettre aux aînés de la municipalité et des environs de connaître les modalités.

« Cet investissement de notre gouvernement est un appui majeur pour nous aider à garder nos ainées dans notre belle municipalité. Ce projet est l’aboutissement de sept longues années de travail acharnées par les membres du C.A. de la Maison Héritage Abénaki et de coopération de la municipalité », a ajouté Alain Maheux, maire de Saint-Prosper.