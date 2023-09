Maison Héritage Abénaki: la construction débutera en octobre

Les travaux de construction de la Maison Héritage Abénaki, une résidence de 30 logements pour personnes aînées, débuteront à compter du mois d'octobre prochain à Saint-Prosper.

C'est l'entrepreneur Construction Pierre Blouin de Québec qui a obtenu le contrat, ont annoncé par voie de communiqué de presse les promoteurs, soit la Municipalité de Saint-Prosper et le conseil d'administration de l'OBNL responsable du projet.

« Ce projet représente plus de sept années de travail acharné [...] pour être en mesure d’offrir aux personnes aînées de la municipalité la possibilité de demeurer dans leur milieu, au lieu de devoir quitter pour bénéficier de services et d’une vie plus paisible dans une résidence à l’extérieur de la municipalité », peut-on lire dans le communiqué.

La Maison Héritage Abénaki comptera 30 unités à loyer abordable, soit 25 logis 3½ et cinq 4½. L’aménagement prévoit un ascenseur, une salle communautaire, une salle à manger avec cuisine, une salle polyvalente, un salon par étage et une terrasse extérieure.

Le gouvernement du Québec a accordé un premier montant de 5,5 M$ en février 2022, puis une autre tranche de trois millions, en avril dernier, pour la réalisation de la résidence. La Municipalité de Saint-Prosper a reçu une subvention de 3 507 120 $ et a aussi octroyé à la Maison Héritage Abénaki un congé de taxes pour un montant de 889 038 $.

Depuis le début du projet, la municipalité a déboursé 62 274 $ pour aider l’organisme à se conformer aux exigences requises par la Société d'habitation du Québec. Le coût total du projet représente 13 044 056 $ alors que l'OBNL devra rembourser un prêt hypothécaire de 1 742 602 $.

Pendant la construction — le bâtiment devra être livré dans 16 mois, le conseil d’administration de la maison finalisera les documents et les grilles d’évaluation pour être en mesure de recevoir les candidatures des personnes qui pourront devenir les premiers occupants de cette nouvelle résidence.