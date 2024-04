Autoroute 73: les citoyens en faveur du prolongement mais pas du tracé proposé

Les citoyens de la région sont majoritairement favorables au projet de prolongement de l'autoroute 73 à Saint-Georges, mais tout autant insatisfaits du tracé proposé.

C'est ce qui ressort du rapport de la consultation publique, qui a été menée du 15 juin et 6 juillet 2023, et qui vient d'être rendu public par le Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

Ainsi, la très grande majorité des 107 personnes qui ont pris part à la séance d’information publique du 15 juin 2023, et les 304 personnes qui ont complété le questionnaire disponible en ligne, ont indiqué être «peu» et «pas satisfait» de l'emplacement du tracé retenu.

Rappelons que le projet consiste à construire un lien routier, sur une distance approximative de 7 km, au sud de la route 204 jusqu’à la route 173, au sud de la 208e Rue, à Saint-Georges. Le nouveau tronçon sera à chaussée unique et à deux voies contiguës, c’est-à-dire à contresens. La construction de ce lien routier inclura l’aménagement de carrefours giratoires et le réaménagement de celui en place à la route 204. Le projet prévoit également l’aménagement d’une voie auxiliaire pour véhicules lents, d’un passage souterrain ou d’une traverse à niveau pour les véhicules hors route (VHR), la construction de six structures au-dessus de cours d’eau ainsi que l’installation de clôtures d'exclusion faunique.

La principale objection à la proposition est d'ordre environnemental. En effet, pour 43 % des personnes répondantes, la perte des terres agricoles, acéricoles et forestières exploitées, ainsi que des milieux hydriques, est l’élément le plus préoccupant. Plusieurs sont aussi inquiets de l'impact sur la faune, et son habitat.

À contrario, les six autres caractéristiques du projet (longueur, chaussée à deux voies, carrefours giratoires, voies auxiliaires) sont majoritairement bien accueillies.

De même, 78 % des répondants croient que ce projet améliorera la sécurité et la fluidité des déplacements dans le secteur et presque autant (75%), qu'il améliorera la qualité de vie des résidentes et des résidents du centre-ville de Saint-Georges.

Pour mener à bien le prolongement, des acquisitions immobilières seront nécessaires dans le tracé retenu ainsi qu’aux abords des routes perpendiculaires. Le Ministère a préparé la conception du projet routier en limitant les acquisitions et celles-ci ne sont pas encore finales. Des rencontres d’information ont été réalisées avec les propriétaires situés dans la zone d’étude du projet.

Il appert que 25 % des personnes répondantes à la consultation sont propriétaires ou locataires d’une résidence, d’un immeuble ou d’une terre agricole en bordure du tracé retenu; 57 % d'entre elles qui sont visées par une acquisition se disent inquiètes.

Finalement, 186 répondants de la consultation publique sont des résidents de Saint-Georges et 118 proviennent d’une autre ville ou municipalité, principalement limitrophes à la capitale beauceronne.