La Route 173 fermée à la rivière des Plante

À l’aube des vacances de la construction, la Sûreté du Québec (SQ) tient à rappeler aux usagers des réseaux routier et récréotouristique que comme chaque année, elle intensifiera ses interventions afin d’inciter à la prudence, autant sur le réseau routier que sur les plans d’eau et les sentiers, et ce, du 19 juillet au 4 août prochain. C’est sous ...