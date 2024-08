Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise de la fermeture complète de la route 173, à Notre-Dame-des-Pins (limite Nord de Saint-Georges), du 7 au 20 août.

Cette fermeture est nécessaire afin d’effectuer la reconstruction d’un ponceau.

Rappelons que ces travaux font partie de la réfection majeure de la route 173, sur une distance de 1,5 km, entreprise au début du mois de juin par l'entrepreneur Giroux & Lessard. Il s'agit d'un contrat de 3 847 000 $.

Pour contourner l’entrave qui sera en vigueur à compter de mercredi, les usagers devront emprunter la route des Pins, l’autoroute 73 et la 74e Rue.

Ce chantier pourrait entraîner des ralentissements, voire des épisodes de congestion. Le MTQ recommande aux usagers, qui devront circuler dans le secteur, de prévoir plus de temps pour se rendre à destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Autres fermetures

— À Saint-Victor, la Route 108 sera fermée le lundi 5 août, entre 17 h 30 et 5 h le lendemain, entre les rues Commerciale et Industrielle-Nadeau. Le détour pourra s'effectuer par les rues Commerciale et Industrielle-Nadeau et le boulevard Duval.

— À Sainte-Justine, des entraves de circulation sur la Route 204 seront en vigueur du 5 au 30 août, dans les deux directions, entre les rues de la Coop et Sainte-Anne. La circulation se fera en alternance en tout temps, avec une limite de vitesse fixée à 30 km/h.

Afin de connaître les entraves routières en cours sur le réseau, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511.