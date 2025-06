Barrage Sartigan: fermeture temporaire à la circulation la semaine prochaine

À compter de ce matin, et jusqu'au dimanche 8 juin, le pont de la rivière des Plante, de la route 173 à Beauceville, sera complètement fermé à la circulation. Il sera ensuite rouvert en alternance les 9 et 10 juin, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Durant la fermeture, le détour se fera par la Route du golf, ...