Trois semaines de travaux dans le sentier des Gorges

La portion au nord de la rivière Pozer, du sentier des Gorges au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges, est partiellement fermée pour une durée de trois semaines.

Cette fermeture permettra de réaliser la réfection des structures de bois sur ce segment du sentier. Durant ces travaux, un détour permettra de contourner la portion touchée. Les utilisateurs peuvent aussi emprunter la piste cyclable ou le sentier des pins pour se rendre à la septième chute et à la passerelle de l’Alliance.

Pour ce qui est du parcours au sud de la rivière, les travaux progressent bien mais ceux-ci ne sont pas encore terminés. La réouverture est toutefois prévue au début de l’automne.

Le régisseur du Service ski et parc de la Ville, Samuel Duval, a bien hâte que les utilisateurs découvrent les sentiers et les nouveaux aménagements «qui seront grandement appréciés.»