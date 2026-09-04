Nous joindre
Publicité
Travaux et circulation

Culées de la structure

Pont de Saint-Joseph-de-Beauce: «des ajustements incomplets»

CULÉE-1.jpg
1 / 2
Photo: Courtoisie | René Veilleux

1148vues

Menés la semaine dernière, les travaux d'ajustements aux culées, pour égaliser l’approche avec le tablier du pont de Saint-Joseph-de-Beauce, «sont incomplets».

C'est du moins ce qu'évalue René Veilleux, l'initiateur de la pétition de plus de 1000 noms, déposée à la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable le mois dernier, réclamant que ces réparations soient faites.

Alors que dans un message courriel à EnBeauce.com, un porte-parole du ministère a indiqué que l'intervention « a permis d’améliorer le confort de roulement à cet endroit », le Joselois estime que non. « Ils ont remplacé quatre morceaux de bois mais ils ont pas ajusté pantoute les culées. Ça cogne pareil comme avant », a-t-il confié à EnBeauce.com.

Le citoyen entend poursuivre ses démarches pour en arriver à des réparations convenables. Après avoir présenté le dossier à la dernière séance du conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables, il entend faire de même à celle du 14 septembre de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

En tout cas les capacités du pont  — construit en 1908 et considéré comme désuet depuis 40 ans — seront encore une fois mises à rude épreuve avec la circulation intense générée par le Festival des travailleurs et la Compétition d’accélération de camions, qui ont lieu cette fin de semaine de la Fête du travail.

À lire également

Réparations au pont de Saint-Joseph-de-Beauce: la pétition remise au député

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Trois semaines de travaux dans le sentier des Gorges
Travaux et circulationPublié le 8 septembre 2026

Trois semaines de travaux dans le sentier des Gorges

La portion au nord de la rivière Pozer, du sentier des Gorges au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges, est partiellement fermée pour une durée de trois semaines. Cette fermeture permettra de réaliser la réfection des structures de bois sur ce segment du sentier. Durant ces travaux, un  détour permettra de contourner la portion touchée. ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Sylvio Morin