Culées de la structure
Pont de Saint-Joseph-de-Beauce: «des ajustements incomplets»
Menés la semaine dernière, les travaux d'ajustements aux culées, pour égaliser l’approche avec le tablier du pont de Saint-Joseph-de-Beauce, «sont incomplets».
C'est du moins ce qu'évalue René Veilleux, l'initiateur de la pétition de plus de 1000 noms, déposée à la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable le mois dernier, réclamant que ces réparations soient faites.
Alors que dans un message courriel à EnBeauce.com, un porte-parole du ministère a indiqué que l'intervention « a permis d’améliorer le confort de roulement à cet endroit », le Joselois estime que non. « Ils ont remplacé quatre morceaux de bois mais ils ont pas ajusté pantoute les culées. Ça cogne pareil comme avant », a-t-il confié à EnBeauce.com.
Le citoyen entend poursuivre ses démarches pour en arriver à des réparations convenables. Après avoir présenté le dossier à la dernière séance du conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables, il entend faire de même à celle du 14 septembre de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
En tout cas les capacités du pont — construit en 1908 et considéré comme désuet depuis 40 ans — seront encore une fois mises à rude épreuve avec la circulation intense générée par le Festival des travailleurs et la Compétition d’accélération de camions, qui ont lieu cette fin de semaine de la Fête du travail.
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