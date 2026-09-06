Travaux d’asphaltage sur l'Autoroute 73 entre Sainte-Marie et Scott

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’une seule voie sera ouverte sur l’autoroute 73, dans les deux directions, entre la route Cameron (Sainte-Marie) et la route 173 (Scott), dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 9 octobre.

Pendant cette période, la circulation se fera à contresens sur la chaussée en direction sud. Cette entrave est requise afin d’effectuer des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 73 en direction nord.

Entraves et gestion de la circulation

En direction nord:

- En fonction de l’horaire suivant, fermeture des deux voies en direction nord, ainsi que de la bretelle de sortie 95 (route Cameron); du lundi au jeudi, entre 6 h 30 et 19 h 30 ainsi que le vendredi de 6 h 30 à 19 h.

- La circulation se fera en contresens sur la chaussée opposée (une voie par direction).

- En lien avec la fermeture de la bretelle de sortie 95, un détour par l’échangeur 101 (route 173 à Scott) sera proposé.

Fermeture de l’accès à l’autoroute 73 nord par la route Cameron:

- En continu, du dimanche 18 h 30 au vendredi 19 h.

- Détour via l’autoroute 73 en direction sud, échangeur 91 (route Carter).

En direction sud:

- Fermeture d’une voie sur deux, en continu, du dimanche 18 h 30 au vendredi 19 h.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses

déplacements, et de télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.