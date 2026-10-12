Dès mardi 13 octobre
Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan
Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a tenu à informer la population que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée à quelques reprises dans les prochaines semaines.
En effet, il sera impossible de le traverser de 8 h à 16 h aux dates suivantes:
- du mardi 13 octobre au jeudi 15 octobre,
- les mardi 20 et mercredi 21 octobre,
- et du lundi 26 octobre au mercredi 28 octobre.
Cette fermeture temporaire est nécessaire pour effectuer des travaux d'inspection, requis par la Loi sur la sécurité des barrages. Ces activités consistent à suivre en temps réel le comportement de l'ouvrage, qui est soumis à diverses contraintes extérieures.
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