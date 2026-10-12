Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a tenu à informer la population que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée à quelques reprises dans les prochaines semaines.

En effet, il sera impossible de le traverser de 8 h à 16 h aux dates suivantes:

- du mardi 13 octobre au jeudi 15 octobre,

- les mardi 20 et mercredi 21 octobre,

- et du lundi 26 octobre au mercredi 28 octobre.

Cette fermeture temporaire est nécessaire pour effectuer des travaux d'inspection, requis par la Loi sur la sécurité des barrages. Ces activités consistent à suivre en temps réel le comportement de l'ouvrage, qui est soumis à diverses contraintes extérieures.