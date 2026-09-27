Saint-Georges
Pont de la rivière Famine: fermeture d'une voie pour deux nuits
Ce dimanche, 27 septembre, à compter de 19 h jusqu'au lendemain matin 5 h, il y aura fermeture d’une voie sur deux en direction Sud. Le même scénario se répètera le lundi 28 septembre, cette fois en direction Nord.
Notez que les feux de circulation, à l’intersection de la route 173 et de la 94e rue, seront en mode intermittent pendant toute la durée des travaux d’inspection.
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