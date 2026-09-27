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Travaux et circulation

Saint-Georges

Pont de la rivière Famine: fermeture d'une voie pour deux nuits

FAMINE
Photo: Germain Chartier/EnBeauce.com

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La direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable avise que des travaux d'inspection de la structure seront menés, pendant deux soirées et nuits, au pont de la rivière Famine (route 173) à Saint-Georges.
 

Ce dimanche, 27 septembre, à compter de 19 h jusqu'au lendemain matin 5 h, il y aura fermeture d’une voie sur deux en direction Sud. Le même scénario se répètera le lundi 28 septembre, cette fois en direction Nord.

Notez que les feux de circulation, à l’intersection de la route 173 et de la 94e rue, seront en mode intermittent pendant toute la durée des travaux d’inspection.

Ces derniers pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.
 
Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consultez Québec 511.

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