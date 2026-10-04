Travaux de réhabilitation du chemin de fer Québec Central
Tring-Jonction rappelle les consignes de sécurité près de la voie ferrée
Alors que les travaux de réhabilitation du chemin de fer Québec Central se poursuivent sur son territoire, la municipalité de Tring-Jonction rappelle à ses citoyens les consignes de sécurité à respecter à proximité de la voie ferrée.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, responsable du chantier, répète qu'il est interdit de circuler sur une voie ferrée en tout temps, qu'il y ait ou non des travaux ou un train en circulation, peu importe le mode de déplacement utilisé.
Les résidents qui doivent traverser la voie ferrée doivent emprunter exclusivement les passages à niveau prévus à cet effet.
Amorcés à la fin du mois de juin, les travaux doivent se poursuivre jusqu'en 2027. Ils comprennent notamment l'excavation et le drainage de l'emprise ferroviaire, l'ajout de ballast sous les rails, le nivellement de la voie ainsi que la pose de rails et de traverses.
La majorité des interventions se déroulent du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h.
Pour toute question, les citoyens peuvent joindre l'équipe du projet par courriel à rehabilitation.cfqc@transports.gouv.qc.ca, ou consulter la page Web du projet.
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