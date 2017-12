Une ambiance festive aux « Vendredis chansonnier » du St-Hubert de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Devenus l'un des rendez-vous incontournables du Saint-Hubert de Saint-Georges, les « vendredis St-Hub » continuent à se démarquer par l'ambiance festive qui règne à la rôtisserie à l'occasion des performances données chaque semaine par différents chansonniers, seuls ou en groupe. La soirée est aussi l'occasion de mettre en valeur des promotions intéressantes sur les plats et la boisson, avec une attention particulière pour les produits du terroir.

Se produisant à partir de 19h chaque vendredi au St-Hubert de Saint-Georges, les traditionnels chansonniers font suite à un 4 à 7 au cours duquel différentes promotions sont déjà mises en valeur sur les plats et les boissons. Mis en place depuis près de 10 ans, les « vendredis chansonnier » permettent aussi de mettre en valeur différentes nouveautés, du menu ardoise aux bières de microbrasseries, de plus en plus proposées sur place.

« On a une nouvelle tendance à vous proposer, des bières de microbrasseries et des produits du terroir », a expliqué Isabelle Beaulieu, copropriétaire du St-Hubert de Saint-Georges avec la famille Beaulieu.

À noter que les différents produits du terroir proposés au St-Hubert ne concernent pas seulement la nourriture mais aussi une sélection d'alcools forts du Québec, gin, rhum, vodka, vin et bière, que les visiteurs pourront découvrir.

Quant à sa soeur, Marie-Eve, elle a tenu à souligner à quel point ces vendredis festifs étaient l'occasion idéale pour relaxer dans une ambiance ouverte et décontractée. Elle a ainsi rappelé que l'évènement était ouvert à tous, à partir de 18 ans, aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes seules, qui ne manqueront pas de rencontrer du nouveau monde à cette occasion.

« On n'hésite pas à tasser les tables pour pouvoir danser. L'ambiance est très chaleureuse. C'est ce que les gens apprécient », a-t-elle commenté à son tour.

