Saint-Georges a autorisé 76,1 M$ en permis de construction en 2017

La Ville de Saint-Georges a autorisé des permis de construction et de rénovation pour une valeur de 76 174 788 $ au cours de l'année 2017, soit 7,3 M$ de plus qu’en 2016. Il s’agit de la quatrième plus importante somme dans l’histoire de la Ville.

Ces travaux ont contribué à l’ajout de 244 unités de logement sur le territoire. Le projet d’agrandissement de la résidence pour personnes retraitées autonomes et semi-autonome le Manoir du Quartier est celui qui a nécessité l’investissement le plus important, soit de 7,5 M$.

L’agrandissement du Centre de congrès Le Georgesville (5 M$), la construction du centre de distribution du Groupe NPI (2,5 M$), la rénovation du Foyer Saint-Georges (2,4 M$) et l’agrandissement du concessionnaire Hyundai Beauce (2 M$) représentent, après le Manoir du Quartier, les quatre plus grands investissements de l'année précédente.

Parmi les principales variations en 2017, les investissements ont bondi de 11,2 M$ dans la

catégorie institutionnelle et de 5,1 M$ dans le secteur industriel par rapport à l'année 2016. La valeur des investissements est toutefois en baisse de 6,1 M$ si l'on compare avec 2016 dans le secteur résidentiel unifamilial.

Précisons qu'en décembre 2017, le Service d’urbanisme de Ville de Saint-Georges a autorisé des travaux de l’ordre de 1 923 900 $.

Parmi les projets réalisés au cours du mois dernier se trouve entre autres l’entreprise Équipements Comact qui a obtenu un permis afin de procéder à un agrandissement de son usine de l'ordre de 390 mètres carrés (4 200 pieds carrés). Ces travaux sont évalués à 1 M$.