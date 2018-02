Portes ouvertes au Pavillon du coeur Beauce-Etchemin lors du 5e Cardio-thon

La 5e édition du Cardio-thon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin aura lieu lors du samedi 17 février prochain. Pour l'occasion, 34 équipes réaliseront 12 heures de cardio à relais, entre 8 h et 20 h, au Pavillon du cœur Desjardins. Il sera également possible pour la population, lors de cette journée, de visiter les installations du Pavillon dans le cadre d'un événement portes ouvertes.

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin profitera du Cardio-thon pour ouvrir les portes de son point de service de Saint-Georges à la population. Toute l’équipe sera sur place, entre 8 h et 20 h, afin de présenter la variété des services offerts et de répondre aux questions des visiteurs.

Tous les profits amassés lors de la 5e édition du Cardio-thon assureront l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développement et de la pérennité du Pavillon.

Ces services, offerts par des professionnels de la santé, sont offerts aux personnes atteintes de maladie chronique ou à risque de l’être.

Toute personne intéressée à contribuer à l’événement peut encore le faire en encourageant une équipe ou un participant par un don et un mot d’encouragement sur le site Web de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, il est possible de communiquer avec la Fondation au 418-227-1843 ou par courriel à fondation@coeur.ca.

Rappelons que ce sont 225 participants qui dépasseront leurs limites afin d’amasser des dons pour la Fondation et d'atteindre l’objectif de 25 000 $ la fin de semaine prochaine.