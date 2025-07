Le Mont Adstock officiellement mis en vente pour assurer sa pérennité

La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock, qui gère la station de ski et le terrain de golf dans les Appalaches, est désormais officiellement en vente.

Cette décision marque une nouvelle étape dans le processus de redressement financier entamé ce printemps, alors que la Coopérative fait face à une dette de plus de 10 millions $.

C’est la firme Lemieux Nolet inc., syndic autorisé en insolvabilité, qui a confirmé la nouvelle. « Nous cherchons actuellement des acheteurs intéressés à reprendre les activités du Mont Adstock. Il y a un processus d’appel d’offres qui a été mis en place pour ce faire. Cette décision a été validée par la Cour supérieure du Québec le 7 juillet », a précisé la firme en entrevue.

Le processus d’appel d’offres vise donc à trouver un repreneur ou un investisseur capable d’assurer la continuité des activités et le développement de la station pour les années à venir. Il s’agit d’une suite logique au dépôt, en mai dernier, d’un avis d’intention de faire une proposition, une démarche qui permettait à la Coopérative de se placer temporairement à l’abri de ses créanciers pour élaborer un plan de redressement.

Une dette attribuée à un projet ambitieux

Les difficultés financières du Mont Adstock s’expliquent principalement par les importants dépassements de coûts liés à la construction d’un nouveau chalet. Parmi les principaux créanciers figure Investissement Québec, détenteur d’un prêt d’environ 8 M$.

Malgré ce contexte, la Coopérative se veut rassurante. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux après l’annonce officielle de la mise en vente, elle a tenu à préciser :

« Suite à l’annonce de la mise en vente de la Station du Mont-Adstock, nous tenons à rassurer toute notre communauté : la station récréotouristique du Mont Adstock demeure pleinement opérationnelle et toutes les activités se poursuivent normalement. »

Elle ajoute que le processus en cours « ne vise qu’une chose : assurer la continuité des opérations et le développement de la station pour les années à venir » et que « cela ne change rien à l’ensemble des activités proposées ni à la qualité des services offerts ».

Les activités se poursuivent normalement

La station de ski, le terrain de golf, la randonnée, les événements comme les mariages ou les tournois, ainsi que le restaurant et le bar restent ouverts et actifs. L’ouverture du secteur vélo de montagne est également attendue sous peu.

« Votre station demeurera un lieu de rassemblement et de plaisir au cœur de notre région. Nous sommes donc très confiants et optimistes face à ce que l’avenir nous réserve. Le Mont Adstock est et restera une fierté pour sa communauté », conclut la Coopérative dans son message.

Si la recherche d’un repreneur constitue aujourd’hui la priorité, la mission affichée reste la même : garantir la pérennité et le développement de la station, tout en maintenant l’accès à des infrastructures de qualité pour la population.