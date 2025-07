Le Conseil économique de Beauce (CEB) a tenu ce vendredi 11 juillet la 43e édition de son tournoi de golf « L’Annuel en affaires », au Club de Golf Saint-Georges, dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire sous le thème « Bâtir une région ».

L’événement a attiré 264 golfeurs avec des départs le matin et l’après-midi. Les participants ont pu profiter de 18 kiosques gourmands et animés tenus par des commanditaires, et partager un repas sur la terrasse animée, renforçant l’esprit de réseau d’affaires beauceron.

Le président d’honneur de cette édition, Donald Paquet, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, a salué la vitalité du milieu : « C’est un réel plaisir d’avoir pris part à cette belle tradition qui met en lumière la force du réseau d’affaires beauceron. Le dynamisme et l’esprit de collaboration démontrent bien à quel point le milieu est engagé à bâtir une région forte et prospère. »

L’événement a permis d’amasser plus de 30 000 $ qui serviront à financer les opérations annuelles du CEB et à soutenir sa mission de développement économique au service des entrepreneurs de la région depuis 50 ans.

Résultats du tournoi :

• Départ du matin : deux équipes ont terminé ex aequo avec un score de -14.

• Équipe 1 : Marc-Olivier Roy, Jacob Roy, Jean-Simon Cloutier-Fecteau, Maxime Beaudoin.

• Équipe 2 : Stéphane Lessard, Julien Boudreault, Carl Fortin, Éric Lessard.

• Départ de l’après-midi : Paul Thabet, Tommy Hazen, Stéphane Roy et Michael Thabet ont remporté les honneurs avec un score de -14.

La présidente du CEB, Peggy Duquet, et la directrice, Hélène Latulippe, ont tenu à remercier les nombreux commanditaires, bénévoles et participants qui ont contribué au succès de cette journée, donnant déjà rendez-vous pour la prochaine édition.