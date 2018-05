DPME et Desjardins : un partenariat qui rapporte aux entreprises d'ici

Toujours dans le but de favoriser l'essor économique de la dynamique région de la Chaudière-Appalaches, Développement PME (DPME) est fier d’annoncer le renouvellement de l’entente de partenariat entre Desjardins et son organisation. En effet, ces derniers officialisaient la semaine dernière une entente de trois ans à raison de 15 000 $ par année.

La complicité entre DPME et Desjardins est une histoire d’affaires s’échelonnant sur maintenant plus de 15 ans. La force du partenariat entre les deux organisations permet d’agir concrètement et de favoriser la croissance économique des entreprises de la région. Que ce soit dans les projets de croissance locale ou dans les initiatives d’exportation, la complémentarité des services combinés offre une pléiade de possibilités aux entreprises.

« Le soutien de Desjardins est précieux pour DPME puisqu’il permet une aide directe et un soutien au développement des entreprises de notre région. Desjardins est un partenaire de la réussite des entreprises depuis plus de 100 ans au Québec et nous sommes fiers de compter sur leur appui dans l’accomplissement de notre mission » a expliqué Daniel Voyer, directeur général de DPME.

« Nous savons que grâce à ce type de partenariat, nous sommes en mesure de contribuer au développement technologique des PME manufacturières, d’accompagner les entreprises à l’exportation et de faciliter le développement d’entreprises. Cela s’inscrit parfaitement dans la vision et dans le mandat de Desjardins et c’est avec fierté que nous nous associons une fois de plus à DPME », a conclu Jean-Simon Maheux, vice-président régional, Kamouraska et Chaudière-Appalaches, Mouvement Desjardins.

À propos de Développement PME

Partenaire de choix, Développement PME (DPME) est fier d’être un leader pour développer et stimuler l’économie régionale. L’organisation a comme mission de favoriser l’essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en contribuant au développement technologique des PME manufacturières, en accompagnant les entreprises à l’exportation et en facilitant le développement d’entreprises à valeur ajoutée. Pour en savoir davantage sur l’organisation, les services-conseils offerts et la programmation d’activités, rendez-vous sur le site Internet de DPME au www.dpme.ca.