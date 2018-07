Un 1er rassemblement de petits entrepreneurs au Cégep Beauce-Appalaches

Le nouveau Club d’entrepreneurs étudiants du Cégep Beauce-Appalaches organise un rassemblement de petits entrepreneurs le samedi 16 juin, de 10 h à 15 h, au Cégep Beauce-Appalaches.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la 5e édition de La grande journée des petits entrepreneurs (LGPJE), une activité qui vise à éveiller les enfants de 5 à 12 ans à l’entrepreneuriat. Les jeunes intéressés doivent s’inscrire dans la section « inscription » du site www.petitsentrepreneurs.ca en indiquant qu’ils feront partie du rassemblement numéro 11 (Beauce en action). La date limite d’inscription est fixée au vendredi 8 juin.

Chaque petit entrepreneur pourra vendre le produit de son choix à l’une des tables du rassemblement installées sur les terrains du Cégep. En cas de pluie, l’événement sera déplacé à la cafétéria. Les tables et les chaises seront fournies par l’organisation et une cantine à hot dogs est prévue sur l’heure du dîner.

La population est invitée à aller visiter les différents kiosques. Un prix coup de cœur, accompagné d’une bourse, sera décerné au petit entrepreneur qui aura su séduire le public tout au long de la journée.

La grande journée des petits entrepreneurs est présentée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Elle vise à éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat; faire prendre conscience de l’importance du travail et de l’effort pour gagner des sous; apprendre tout en s’amusant; donner l’occasion aux jeunes de développer leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur confiance en eux; sensibiliser la population à l’entrepreneuriat.

Rappelons que le Grande journée des petits entrepreneurs a été créée en 2014 par Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet.