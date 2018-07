Un étudiant du Cégep Beauce-Appalaches à C2 Montréal

L’étudiant du Cégep Beauce-Appalaches, Zaky Borgia, a eu le privilège de participer au récent C2 Montréal, une rencontre réunissant plus de 6000 décideurs et gens d’affaires provenant d’une cinquantaine de pays. Membre du Comité d’entrepreneurs étudiants du Cégep, il faisait partie de l’escouade « Meet de future » composée de 30 jeunes de 18 à 25 ans du Québec.

La candidature de Zaky Borgia et celles des autres membres de l’escouade ont été retenues parmi les 230 reçues par le jury. Chacun avait fait part de ses intérêts pour l’innovation, l’entrepreneuriat, les communications ou le marketing. Avant de débarquer au C2 Montréal, les candidats ont été formés par cinq coachs. Sur place, cinq autres personnes les ont aidés à « chasser » des décideurs de l’industrie pour organiser des « braindates » avec eux.

« Les conférences auxquelles j’ai assisté et les laboratoires auxquels j’ai participé m’ont permis de développer mes compétences, mentionne l’étudiant de Comptabilité et gestion originaire de Saint-Raymond de Portneuf. Nous avons pris part à des rencontres avec des décideurs importants. Ils ont sollicité notre point de vue sur différentes stratégies de commercialisation de leurs entreprises. Je crois que nos idées de jeunes dans la vingtaine ont contribué à les faire sortir de leur zone de confort ».

Zaky Borgia considère que les contacts qu’il a développés lors du C2 Montréal lui serviront dans l’avenir. Il a aussi très hâte de partager sa passion pour l’entrepreneuriat avec les jeunes de 5 à 12 ans qui participeront, le 16 juin, au Rassemblement des petits entrepreneurs dont il assume la présidence.

Le C2 Montréal est un événement unique réunissant les leaders d’aujourd’hui et de demain pour faire appel à leur créativité afin d’aller au-devant des changements rapides qui s’opèrent dans leur industrie. Durant trois jours, ils collaborent pour se doter d’outils pour s’attaquer aux défis que devront relever leurs entreprises. L’événement rassemble les univers du commerce et de la créativité pour explorer les tendances, opportunités, bouleversements et mutations majeures qui se dessinent à l’horizon.

Les participants ont eu droit à des conférences, des classes de maître, des ateliers pratiques, des rencontres ciblées et des performances artistiques. Parmi les conférenciers figuraient le rapper Snoop Dogg, la militante des droits LGBTQ+, Chelsea Manning, le ministre de l’intelligence artificielle des Émirats arabes unis, Omar Bin Sultan Al Olama, l’ex-astronaute et Gouverneure Générale du Canada Julie Payette, la ministre Dominique Anglade, ainsi que Jessica Neal et Alex Bodman, les dirigeants de Netflix et Spotify.