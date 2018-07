3e vente de garage municipale à Saint-Zacharie très bientôt

La troisième édition de la vente de garage municipale de St-Zacharie aura lieu les 9 et 10 juin sur tout le territoire de la municipalité.



Cette année, 20 familles participent à la vente de garage. Celle-ci se déroule sur tout le territoire de la municipalité. Un bon nombre des participants seront regroupés sous le stade municipal entre 8 h et 17 h durant les deux jours.



Une liste des adresses et une carte sont disponibles dans les commerces de la municipalité, au bureau municipal, au stade la journée même, sur le site Web de la municipalité et sur le Facebook CML Saint-Zacharie.