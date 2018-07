Trois nouveaux associés chez Blanchette Vachon et associés

M. Jasmin Grondin, président de BVA, est très heureux d'annoncer l’ajout de trois nouveaux associés à l’équipe d’associés déjà en place, soit :

· M. Ian Asselin, M.Sc., EEE, Associé en financement, achat-vente et évaluation d’entreprise

· M. Éric Corriveau, B.A.A, Associé en certification

· M. Jean-Robert Lehoux, CPA auditeur, CA, Associé en certification

Ces trois nouveaux associés ont démontré leur adhésion aux valeurs et au modèle d’affaires de la firme, qui s’est très largement accentué, au cours des dernières années, sur le conseil d’affaires pour le développement des entreprises.

Soucieux de déployer leurs services-conseils, ces nouveaux associés ont aussi démontré une détermination à aider au développement des clients et de la firme, dans les spécialités telles que la fiscalité, l’achat-vente, la valorisation des entreprises, le financement structuré et l’analyse des informations de gestion au service de la prise de décision des entrepreneurs et professionnels.