Un succès pour les mets préparés de l'Épicerie-boucherie de Buckland

C’est au début du mois de mai que l’Épicerie-boucherie de Buckland, coopérative de solidarité, a amorcé la vente de mets préparés avec une aide financière de la SADC Bellechasse-Etchemins.

Suite à la demande croissante pour ce type de mets, le comité d’administration a décidé de faire les acquisitions nécessaires afin de permettre la préparation de repas prêts-à-manger dans ses locaux. Après seulement quelques semaines, le succès de ce nouveau service est au-delà de leurs attentes. En effet, les ventes ont atteint plus de trois fois celles prévues initialement.

La coopérative, qui emploie actuellement huit employés à temps plein et à temps partiel, propose déjà une offre variée de produits alimentaires et non alimentaires ainsi qu’un service de boucherie très apprécié des consommateurs. Il est donc maintenant possible de venir s’approvisionner en plats frais, variés et de qualité.

La SADC Bellechasse-Etchemins est fière d’appuyer l’entreprise dans son projet de développement avec une aide financière sous forme d’un prêt de 10 000 $ du fonds spécialisé Microcrédit. Ce dernier fonds a été spécialement conçu pour supporter les microentreprises de moins de 10 employés qui ont des accès limités au financement traditionnel.

Le comité d’administration souhaitait préciser ceci : « Faire affaire avec la SADC Bellechasse-Etchemins, c’est plus que d’avoir accès à un prêt, mais c’est avoir accès à des services-conseils appropriés pour le bon fonctionnement de l’entreprise ».

La mission de la SADC est de contribuer au développement régional et du monde des affaires de Bellechasse-Etchemins en initiant ou en soutenant des projets avec des services de financement et d’accompagnement pour les entreprises et les collectivités.