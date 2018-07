Soirée réseautage annuelle de la formation Lancement d’une entreprise

Le 31 mai dernier, à l’école secondaire Veilleux, se tenait l’activité annuelle de réseautage de la formation Lancement d’une entreprise. Cette formation qui s'adresse aux futurs entrepreneurs est offerte au centre de formation des Bâtisseurs. Les gens qui suivent cette formation reçoivent une attestation de spécialisation professionnelle (ASP).

Pour débuter la soirée, les élèves-entrepreneurs ont accueilli Benjamin Garant, le président-directeur général de CyberCat. Il a entretenu les gens sur l'importance d'oser, de savoir bien s’entourer et de collaborer avec des gens qui ont une bonne attitude. M. Garant est diplômé de l’Université Laval en génie informatique et issu d’une famille d’entrepreneurs. Il a démontré sa volonté de rester un pionnier en matière de développement informatique et de processus d’affaires sur mesure.

Finalement, les participants ont pu clore leur soirée lors d'une activité de réseautage. Le réseautage est un élément important du développement des affaires qui permet aux élèves-entrepreneurs de se faire connaître davantage et de concrétiser de futurs partenariats.

La soirée était agrémentée d’un cocktail dînatoire préparé par les élèves de la formation Cuisine du centre de formation des Bâtisseurs, du secteur Saint-Joseph.

Pour plus d'information, vous pouvez vous rendre sur le site du centre de formation Les Bâtisseurs.