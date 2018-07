Aide-mémoire financier pour nouveaux diplômés

Félicitations, vous avez obtenu votre diplôme!

Voilà le moment idéal pour prendre quelques minutes pour examiner notre aide-mémoire pour nouveaux diplômés en cinq étapes, qui vous aidera à prendre un solide départ financier dans votre nouvelle vie.

1. Gérez votre prêt étudiant

Pendant les six premiers mois suivant l’obtention de votre diplôme, aucun versement n’est exigé, mais les intérêts courent. Déterminez le montant de votre paiement et incluez-le dans votre budget. Mieux vaut payer plus, mais assurez-vous au moins d’effectuer le paiement minimal chaque mois. Si vos moyens ne vous le permettent pas, communiquez sans délai avec votre prêteur.

Si vous avez obtenu un prêt d’études canadien, vous pourriez être admissible au Programme d’aide au remboursement. Si vous avez contracté un prêt bancaire, vous pouvez peut-être négocier une diminution temporaire de vos versements.

2. Épargnez pour l’avenir au moyen d’un REER

Envisagez de profiter de la puissance de la capitalisation en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER); investir même un petit montant chaque mois pourrait vous permettre d’accumuler un patrimoine considérable au fil des ans. De plus, les cotisations au REER sont déductibles de votre revenu total l’année où vous choisissez de réclamer la déduction. Autre avantage du REER : si vous envisagez d’acheter une maison un jour, le Régime d’accession à la propriété permet aux particuliers admissibles de retirer jusqu’à 25 000 $ de leur REER pour l’achat d’une maison sans conséquence fiscale immédiate.

3. Épargnez intelligemment avec un CELI

Établissez un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Comme les placements détenus dans un CELI fructifient à l’abri de l’impôt, il s’agit d’un complément intéressant à votre REER. Chaque année, des droits de cotisation au CELI de 5 500 $ sont ajoutés, et les droits non utilisés s’accumulent et sont reportés. Si vous avez besoin des fonds détenus dans votre CELI, vous pouvez les retirer en tout temps, sans restriction et sans payer d’impôt. Par contre, les cotisations à un CELI ne permettent pas de réduire votre revenu imposable.

4. Évitez d’accumuler des soldes élevés sur votre carte de crédit

Les taux d’intérêt des cartes de crédit peuvent atteindre 20 % ou même plus et il vaut donc mieux en limiter l’utilisation. Essayez de régler le solde en entier chaque mois et de payer à temps pour éviter les frais de retard et les intérêts supplémentaires.

5. Faites un budget et respectez-le

Incluez toutes les dépenses inévitables comme le loyer et les factures de services publics et portez une attention particulière aux dépenses discrétionnaires, comme les voyages.

En passant, c’est aussi le moment idéal pour intégrer ces cinq premières étapes à un plan financier global, qui vous aidera à atteindre vos objectifs personnels. Votre conseiller peut vous aider à atteindre la réussite financière en concevant un plan financier qui tient compte de votre situation particulière.