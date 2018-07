7 remèdes pour lutter contre les douleurs articulaires

Texte commandité

Les douleurs articulaires ne sont pas forcément liées à l’âge, le surpoids, le manque d’échauffement et d’hydratation avant une activité sportive, un faux-mouvement, une maladie chronique sont autant de raisons d’éprouver des douleurs articulaires. S’il ne faut jamais hésiter à consulter un médecin, voici quelques conseils pour soulager la douleur.

1.La chaleur

La chaleur active la circulation du sang et favorise ainsi le travail des muscles et des tendons. Elle est particulièrement indiquée dans les crises d’arthrose ou d’arthrite inflammatoire. La chaleur soulage également la douleur. Remplissez une bouillotte et appliquez-là sur la région douloureuse ou faîtes chauffer un linge humide au micro-ondes (quelques secondes).

2.L’exercice physique

Le renforcement musculaire prévient l’usure prématurée des articulations. Les exercices doivent être adaptés aux différentes pathologies, mais le travail dans l’eau est unanimement reconnu comme bienfaiteur. Les articulations n’ont plus à subir le poids du corps. Demandez quels exercices pratiquer à un professionnel de santé.

3.Les massages

Les massages doux, indiqués notamment dans le cas de l’arthrose, détendent les muscles et soulagent l’inflammation. L’huile essentielle de menthe poivrée a des vertus anti-inflammatoires, analgésiques et anesthésiantes. Vous la diluerez dans un peu d’huile végétale.

4.La glace

En cas de douleur avec gonflement, il convient d’appliquer de la glace sur l’articulation concernée. Il faut ensuite se rendre dans une clinique orthopédique à Montréal. Il peut s’agir d’une arthrite inflammatoire. Le repos est conseillé. Des anti-inflammatoires vous seront prescrits sous forme de gel ou par voie orale. Pour éviter les problèmes d’estomac, la phytothérapie est une alternative naturelle : le cassis, l’ortie, le curcuma sont très efficaces.

5.La surveillance du poids

La surcharge pondérale met nos articulations à rude épreuve, notamment les genoux. Le cartilage est davantage sollicité et s’use plus rapidement. Il faut donc mener une vie saine, avoir une alimentation variée, riche en antioxydants.

6.L’homéopathie

L’arnica est utilisée contre les ecchymoses, mais elle est aussi antalgique et anti-inflammatoire. L’arnica 5 CH est donc parfaitement indiquée contre les courbatures et les douleurs, 3 granules trois fois par jour.

7.L’argile verte

L’argile verte en cataplasme est une source d’oligo-éléments et de minéraux. Ses pouvoirs décontractant soulage la douleur. Appliquez-là en couche de 2 à 3 cm, mais pas directement sur la peau et gardez-là au moins deux heures. Ne pas dépasser trois semaines d’utilisation.

Les douleurs articulaires affectent notre quotidien. Une vie saine et une alimentation équilibrée sont des gestes de prévention indispensables.