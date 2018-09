Le Conseil économique de Beauce recevra Peter Hall

Le Conseil économique de Beauce recevra le vice-président et économiste en chef d'Exportation et développement Canada (EDC), M. Peter Hall, dans leur tournée pancanadienne 2018. M. Hall dressera le portrait actuel de l'économie mondiale et de son impact sur les entreprises exportatrices lors du déjeuner-conférence du 20 septembre prochain qui se tiendra au Georgesville.

Arrivé à Exportation et développement Canada (EDC) en novembre 2004, M. Hall compte plus de 25 années d’expérience en analyse et prévisions économiques. Il est chargé de superviser les analyses économiques, les évaluations des risques-pays de même que les activités des groupes de recherche de la Société.

M. Hall formule également des conseils stratégiques aux cadres supérieursd’EDC. Il agit comme conférencier, participe à des tables rondes internationales de même que des forums sur les politiques et commente régulièrement l’évolution de l’économie mondiale et les enjeux propres au commerce extérieur du Canada à la télévision, à la radio et dans la presse écrite.

Voici les thèmes qui seront abordés lors de la conférence :

-Les perspectives économiques concernant la croissance internationale des entreprises

-La direction que prendra le dollar canadien

-Comment tirer profit des possibilités d'affaires sur les marchés mondiaux

La conférence sera prononcée en anglais par M. Hall. Des casques d’écoute seront disponibles pour écouter la conférence en français.

Après la conférence, les gens pourront participer à des rencontres express avec un expert d’EDC pour recevoir des conseils stratégiques sur le financement de leurs prochains contrats exports.

Pour s’inscrire

Pour réserver leur place, les gens doivent remplir le formulaire disponible dès maintenant via le site Web du CEB au www.cebeauce.com. Le déjeuner-conférence et la rencontre express sont gratuits pour les membres et le coût est de 21 $ pour les non-membres de l’organisation.