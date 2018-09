Boa-Franc souligne son 35e anniversaire cette année

Les planchers conçus et fabriqués par Boa-Franc à Saint-Georges sont distribués partout en Amérique du Nord par le biais de près de 2 300 détaillants spécialisés et sont reconnus internationalement pour leur qualité.

De la petite manufacture locale qu’elle était à ses débuts dans les années 1980, l’entreprise s’est hissée au premier rang des fabricants de planchers de bois franc préverni en Amérique du Nord, cumulant les distinctions en matière de qualité. L’année 2017 fut d’ailleurs marquante pour Boa-Franc grâce à l’obtention, pour une deuxième fois consécutive, de la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec aux entreprises et organismes qui appliquent avec succès les meilleures pratiques d’affaires: Le Grand Prix québécois de la qualité.

Les détaillants et autres professionnels du domaine du revêtement de sol ont de leur côté décerné à la marque Mirage la première place en matière de qualité, et ce, à plus de 33 reprises au cours de la dernière décennie, dans le cadre de sondages menés par les magazines de l’industrie que sont Floor Covering Weekly, Floor Covering News et Floor Focus.

« Depuis la fondation il y a 35 ans, de notre petit atelier de trois personnes, nous avons évolué pour devenir le fabricant nord-américain de planchers le plus réputé, comptant sur la force d’une main-d’oeuvre de 475 employés », souligne le président de la compagnie, Pierre Thabet.

« C’est par la passion, l’engagement et le dévouement de chacun de nos employés et par la confiance d’importants partenaires que nous avons pu exceller comme nous l’avons fait et que nous pourrons maintenir cette cadence pour les années à venir. Je les remercie tous de conserver ce feu sacré, cette passion qui nous anime et qui nous permet d’aller toujours plus loin. »

- Pierre Thabet

L'entreprise a été fondée en 1983. Voici un fait important à souligner : l’entreprise et ses employés ont contribué, au fil des années, à plus de 300 organismes locaux et à plus de 50 fondations et fonds divers qui visent à lutter contre la pauvreté, la violence, l’analphabétisme et la maladie.