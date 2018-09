65 exposants pour la 12e Exposition forestière et acéricole

Le dimanche 16 septembre, dès 9 h, se tiendra la 12e Exposition forestière et acéricole de Beauce sur les terrains et dans le hall de la polyvalente de Saint-Georges. Cette exposition est organisée par l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce de concert avec un partenaire majeur, Desjardins.

Un nombre record d'exposants a été atteint. 65 exposants prendront part à l'événement ; 20 d'entre eux oeuvrent dans le secteur des services et des équipements acéricoles. « La météo s'annonce favorable, et aucun autre événement majeur ne se déroule dimanche à Saint-Georges, ce qui laisse entrevoir un excellent achalandage », mentionne un organisateur.

Selon nos informations, les exposants sont fébriles ; ils sont même empressés montrer aux leurs plus récentes nouveautés en matière d’équipements et de services visant à faciliter le travail dans les boisés et les érablières.

Programme de la journée

Les visiteurs pourront assister à trois petites conférences, qui seront présentées à l'auditorium. La première, « Aménager sa forêt pour la faune », sera présentée à 11 h par la biologiste Bérénice Doyon ; la deuxième, « Une histoire de pitoune ! », sera prononcée par l'historien Pierre C. Poulin à 12 h 30 ; la dernière et non la moindre, « Des bactéries associées aux bonnes saveurs du sirop », sera présentée par l'ingénieur forestier Martin Pelletier à 14 h. Ces trois conférences sont gratuites.

Les enfants ne seront pas oubliés.. Les Trousses CréAction propose un atelier de bricolage qui consiste à fabriquer des aimants pour le réfrigérateur, avec des personnages, des animaux et des objets en styromousse à peindre ou à colorier. Cette activité n'est pas gratuite.