Classique de Golf : un autre succès pour la Chambre de commerce de St-Georges

La dernière édition de la Classique de golf, organisée par la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG), a connu un franc succès selon ses organisateurs. L'événement a permis à plus de 150 participants de se réunir. Sous la présidence d’honneur deMme Josée Bilodeau, présidente de Portes et fenêtres Abritek, l’événement avait lieu le 13 septembre dernier au Club de golf St-Georges.

« Grâce à l’appui et à la grande générosité de nombreux partenaires, la 9e édition de la Classique a été un succès sur toute la ligne. Les participants ont eu énormément de plaisir et ont pu réseauter et partager tout en s’amusant », souligne la présidente de la CCSG, Mme Bianka Champagne. « Cette année, nous avons été choyés par la température qui était parfaite pour tenir un tournoi de golf et par l’incroyable implication et générosité de la présidente d’honneur, Mme Josée Bilodeau, et de toute son équipe. »

Encore une fois cette année, deux trous d’un coup agrémentaient le parcours. Au trou numéro 15, les joueurs courraient la chance de remporter 10 000 $ en épicerie chez IGAfamilles Rodrigue et Groleau alors qu’au trou numéro 6, ils couraient la chance de repartir avec une Hyundai Kona d’une valeur de 23 000 $ de la part du Groupe Lessard.

Une superbe journée et de magnifiques cadeaux

Cette année, la Chambre de commerce de Saint-Georges souhaitait en offrir encore plus à tous ceux et celles qui prenaient part à son activité de golf. Les participants au tournoi ont eu droit à différents prix de présence, dont une télévision Samsung 58 pouces, un iPad, un forfait de deux jours au NRJ Spa nordique, sans oublier un vélo demontagne d’une valeur de 4000 $ gracieusement offert par Rocky Mountain et remporté par M. Stefan Faucher de la Cabane à Pierre.

Le cocktail dînatoire Ripailles et Cie

L’événement Ripailles et Cie a aussi été très apprécié selon les organisateurs. En effet, les six restaurateurs invités à présenter leurs créations gastronomiques ont épaté la galerie et leurs bouchées ont titillé toutes les papilles. Création Mary Cake, Épica, le Point-virgule, le Rock Café, le Shaker cuisine et mixologie Saint-Georges et Yuzu Sushi se sont démarqués.