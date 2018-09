Duvaltex rapatrie en Beauce la production de l'une de ses usines américaines

Duvaltex, le plus grand fabricant de textile à usage commercial en Amérique du Nord, relocalise à Saint-Georges et à Saint-Victor la production de l’une de ses usines américaines et investit massivement dans la construction d’un centre de distribution et dans l’ajout d’équipements automatisés.

Afin de répondre à la progression de l’entreprise, les travaux présentement en cours à l’usine de la 90e Rue à Saint-Georges ajouteront 30 500 pieds carrés à la superficie existante de 117 000 pieds carrés. Les travaux seront menés à terme au début de 2019.

Cet ajout de production amène la création de 50 nouveaux emplois qui devront être comblés d’ici le printemps 2019 : « Avec un taux de chômage à son plus bas en Beauce, le défi de l’embauche est de taille mais atteignable. Nos diverses initiatives promouvant de saines habitudes de vie et les efforts mis dans l’optimisation des environnements physiques et technologiques sont uniques à Duvaltex. L’usine est entièrement climatisée pour un meilleur confort et notre salle d’entraînement est mise à la disposition des employés. De plus, chaque poste de travail sur le plancher est équipé d’une tablette numérique pour faciliter la collaboration, sans parler des nombreuses initiatives en vigueur pour favoriser un équilibre sain entre travail et vie personnelle. On crée les conditions gagnantes pour que nos employés grandissent au même rythme que l’entreprise », mentionne Hugo Proulx, vice-président ressources humaines chez Duvaltex.

Une journée « Sprint Embauche » aura lieu le 13 octobre prochain, de 8 h à 15 h, à l’usine de Saint-Georges. Duvaltex est à la recherche d’opérateurs et d’électromécaniciens et offre aussi d’autres occasions d’emploi dans les domaines liés au soutien aux opérations.