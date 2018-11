Notre-Dame-des-Pins : le Manoir de la Roselière a été vendu

Le groupe Santé Valeo, qui opère six résidences pour aînés à travers le Québec, vient d'acquérir le Manoir de La Roselière à Notre-Dame-des-Pins. Le groupe Santé Valeo détient aussi une entreprise de soins à domicile et une clinique privée.

Construit en 2006, le Manoir de La Roselière était détenu par Gil et Lucie Gilbert, tous deux originaires de Notre-Dame-des-Pins. La vocation de cette résidence pour personnes âgées, dont la réputation n'est plus à faire, est d'accompagner celles-ci dans les différentes étapes de leur vie en leur offrant toute une gamme de soins et services.

Situé tout près de la rivière Chaudière, le bâtiment compte 134 unités ; ceux-ci prennent la forme d'appartements de style loft (1 ½) et d'appartements plus spacieux (2 ½, 3 ½ et 4 ½). C'est l'accès à la nature qui caractérise le mieux le Manoir.

Cette résidence offre tous les soins et services que requièrent les personnes âgées, qu'elles soient autonomes ou en perte d’autonomie. Elle compte deux ailes spécialement dédiées aux personnes en perte cognitive ou en perte d'autonomie.

« Ces deux ailes privilégient une approche d’accompagnement respectueuse, centrée sur la qualité de vie, et ce, dans un environnement sécurisant », mentionne le communiqué de presse du groupe Santé Valeo.

Le grouoe Santé Valeo veut s'inscrire dans la continuité et préserver les habitudes de vie des résidents, de leurs proches et favoriser les meilleures conditions de travail pour l’ensemble des employés.

« Sachez que nous avons à cœur de maintenir la vocation du Manoir. Nous mettrons en œuvre tout notre savoir-faire et nos efforts pour procurer un service de qualité, dans un environnement chaleureux et sécuritaire qui saura répondre aux attentes des résidents et des membres du personnel », dit Sophie Doucet, présidente et directrice générale de Santé Valeo.

Aucune perte d'emploi n'est associée à cette acquisition.