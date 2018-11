L’équipe Bouvrette Racing de nouveau en piste

La voiture #3 de Bouvrette Racing est de retour en piste, elle est l’acquisition de Sportsman Qc Lucas Oil.



Le propriétaire de la voiture Marc Bouvrette a confié la préparation ainsi que la conduite de la voiture à Julien Bernier de Sainte-Marie. L’équipe compte bien faire la saison complète de la Série.



Julien Bernier a plusieurs années d’expérience et faisait partie jusqu’à tout récemment de l’équipe championne #67 de Dominic Jacques. M. Jacques a confirmé qu’il désirait vendre la voiture ou du moins réduire de façon importante le nombre de courses pour la saison 2019 afin de consacrer davantage de temps à sa famille.



Julien Bernier a participé pendant plusieurs années à des compétitions de motocross où il a remporté plusieurs titres. En parallèle, il a couru en Sport Compact, en Limité et aussi en Super Sportsman à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. De plus, lors de la saison 2018, il a conduit une Miata Cup Challenge et a remporté le championnat de la catégorie « Unlimited ».



Travaillant en étroite collaboration avec François Cliche de Mac Rod Shop, les années d’expérience de M. Bernier seront un atout pour l’équipe de Bouvette Racing.