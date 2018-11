Souper des jeunes gens d'affaires du CEB : Une conférence inspirante d'Éric Wazana

C’est devant une salle pleine à craquée, mais attentive, qu’Éric Wazana, président de Beauce Jeans, offrait une conférence à la 33e édition du souper des jeunes gens d’affaires.

Ce souper-conférence organisé par le Conseil économique de Beauce et appuyé par de multiples partenaires, était propice au réseautage. L’événement a permis de faire connaître les nouveaux entrepreneurs de la MRC Beauce-Sartigan. Il faut soulier que les entreprises présentées, Kase me, Porcella, Kassiopeia, pour ne nommer que celles-là, reflètent bien le changement de modèle entrepreneurial qui est entrain de s’opérer dans la région.

M. Wazana, quant à lui, était là pour présider la soirée. C’est avec beaucoup d’humilité et une passion contagieuse que l’homme d’affaires installé dans la région depuis 2011, a témoigné de son parcours entrepreneurial devant les quelque 400 convives réunis.

M. Bastien Lapierre, commissaire industriel du CEB, a d’ailleurs souligné que M. Wazana représente bien le côté terre à terre des gens d’affaires d’ici.

Diplômé du HEC, M. Wazana a pris le risque de s’établir en Beauce, alors que la quasi totalité de ses compétiteurs délocalisaient la production en Asie. L’homme d’affaires a dressé le portrait de sa carrière, de ses premières expériences de vente, en passant par ses échecs et des leçons qu’il en a tiré, pour finir avec ses ambitions pour la suite. Son écoute pour sa clientèle, son esprit innovateur et le caractère familial de son entreprise transparaissaient tout au long de sa présentation. M. Wazana en a aussi profité pour présenter son équipe, envers qui il a témoigné sa reconnaissance et sa gratitude.

Il y a quelques années, c’est Beauce Jeans qui était présenté dans la section démarrage d’entreprise lors du souper des jeunes gens d’affaires. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 100 artisans du denim et vend ses produits dans plus de 1000 boutiques en Amérique.