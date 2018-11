Le salon de l'Habitation Chaudière-Appalaches reviendra à Lévis

Le Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches reviendra au Centre de congrès et d’expositions de Lévis les 18, 19 et 20 janvier 2019. Il regroupe plus de 100 exposants et autant de professionnels en rénovation, construction, aménagements, services financiers et autres.

Le Salon poursuivra son partenariat avec l’Association de la construction du Québec – Région de Québec, une association dont le leadership est reconnu par l’industrie de la construction au Québec.

Après quatre ans d’existence et de liens solides avec l’ACQ, région de Québec, les promoteurs du Salon misent à nouveau sur la qualité des rencontres en face à face, dont le contact humain avec des professionnels du secteur de la construction. L'événement survient d'ailleurs à un moment de l’année qui est propice à la préparation, à la réalisation et à la concrétisation de projets impliquant les divers métiers et professions du domaine de la construction.

Ce salon présente un événement exclusivement axé sur l’habitation et réservé prioritairement aux entreprises ayant une place d’affaires dans Chaudière-Appalaches, et ce, au grand plaisir des résidents des localités environnantes. L’implication de son partenaire contribuera encore, cette année, au rayonnement de cet événement reconnu pour la qualité des exposants et de ses activités.

Tout en finalisant l’attribution des derniers espaces, l’équipe du Salon travaille actuellement à l’élaboration d’une programmation d’activités thématiques sur les récentes tendances en construction ainsi que l’aménagement intérieur et extérieur. L’animation sera bonifiée pour non seulement toucher des sujets actuels, mais également afin de répondre à l’intérêt exprimé par les visiteurs en misant sur les contacts humains.