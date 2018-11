La Chambre de commerce de St-Georges dévoile sa nouvelle programmation

Hier soir, le 25 octobre, a été dévoilée la programmation 2018-2019 de la Chambre de commerce de St-Georges. L’événement a eu lieu au restaurant St-Hubert sur le boulevard Lacroix. Une activité de réseautage durant laquelle les gens ont aussi eu droit à un spectacle d’humour du duo montréalais Corbeil et Maranda.

D'abord, Mme Bianka Champagne, la présidente de la Chambre de commerce, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux gens. Ensuite, Mme Annie Gilbert a dévoilé la programmation de la prochaine saison de la Chambre. Un programme prometteur qui s’étalera du 20 novembre 2018 au 12 septembre 2019.

Des activités variées

Parmi les événements à ne pas manquer cette année, notons d’abord une conférence de l’avocate Me Véronique Vachon sur le phénomène du harcèlement au travail. Notons aussi une conférence de Mme Nathalie Noël sur le recrutement international. Ce sont deux matins-formations qui auront lieu respectivement le 22 janvier et le 19 mars 2019.

Parmi les diners-conférences, notons une conférence sur le développement économique au Québec par Claude Gagnon, président des opérations de BMO Groupe financier. Notons aussi celle de de Bruno Desmarais sur l’innovation dans la levée de capitaux. M. Desmarais est vice-président aux ventes et au développement des affaires pour région Est à la Bourse de Montréal.

Le samedi 2 février 2019 aura également lieu un party thématique années 70 et disco où les gens devront obligatoirement être costumés. C’est le groupe musical Famous qui aura pour mission de faire bouger les gens sur la piste de danse.

Le jeudi 2 mai 2019 aura lieu une soirée speed-meeting pour permettre aux gens de la région d’élargir leur réseau d’affaires. Sous une formule 5 à 7, l’événement est organisé par l’Aille jeunesse de la Chambre. Le samedi 25 mai 2019 aura lieu le tournoi de Dek hockey de la Chambre.

Une soirée dynamique sous le signe de l'humour

Pour l’occasion, la nouvelle carte de membre de la Chambre de commerce de St-Georges a également été dévoilée. Une carte à la fine pointe de l’innovation. M. Aboubakr Mekhatria, de l'entreprise Amcréatives, était présent pour parler des caractéristiques de la carte virtuelle. M. Mekhatria est l'un des co-fondateurs de cette entreprise.

Le duo humoristique Corbeil et Maranda (Jean-Marie Corbeil et François Maranda) a beaucoup amusé le public après le dévoilement de la programmation. Un spectacle dynamique entremêlant blagues, imitation et mise en scène. Les gens semblent avoir bien apprécié.

Pour obtenir la programmation complète et obtenir plus de détails, les gens pourront consulter le site internet de la Chambre de commerce de St-Georges.