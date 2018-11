Les ventes de costumes d'Halloween sont en hausse cette année

Les Québécois dépenseront plus cette année pour les festivités d’Halloween. C’est ce qu’une enquête effectuée par l’Observateur pour le Conseil québécois du commerce de détail révélait.

Le sondage révélait que 56% des Québécois se déguiseront. Les catégories de costumes les plus populaires sont « métiers et professions », suivi de « personnages de film ou série télé » et finalement « super-héros ». Le lieu de prédilection pour l’achat de costume ou d’accessoire reste toujours les magasins à un dollar ainsi que les grandes surfaces.

Le Québécois moyen dépensera 84$ pour les festivités d’Halloween, soit 15$ de plus que l’an dernier. Nanette Lessard d’Animation Nanou inc. à Notre-Dame-des-Pins, a elle aussi constaté une augmentation de ses ventes de 15%. Dans son cas, les chiffres des locations de costumes restent semblables aux années précédentes. Mme Lessard explique cette augmentation par la popularité des films qui sont sortis en salle dans les derniers mois. Le costume le plus en demande à sa boutique cette année est celui du long-métrage d'horreur La Religieuse.

30% des Québécois seulement se procureront leur costume dans une boutique spécialisée comme celle de Mme Lessard.