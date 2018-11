Beauceville : un nouveau développement résidentiel voit le jour

Cet après-midi, la Ville de Beauceville et plusieurs promoteurs ont annoncé la réalisation d'un nouveau développement résidentiel à l'angle de la route Fraser et de la 33e Avenue.

Pour ce faire, la municipalité procédera à un prolongement des services d'aqueduc et d'égout dans ce secteur afin que soient aménagés 11 terrains sur lesquels seront construites de nouvelles unités d'habitation.

Sous la route Fraser, le réseau sera prolongé sur une longueur d'environ 230 mètres entre les 25e et 33e Avenues. La municipalité évalue ces travaux à près de 900 000 $, ce qui inclut les travaux de rénovation du poste de réduction de pression près de la 21e Avenue. Ce sont les promoteurs qui financent à 80 % cet investissement ; la municipalité épongera les 20 % restants.

L'entreprise Pavages Abénakis a été choisie pour faire ces travaux. Ceux-ci devraient être complétés d'ici la fin du mois de novembre.

« Je suis très heureuse que Beauceville offre aux promoteurs d'ci et d'ailleurs de belles opportunités [sic] en matière d'investissement. La réalisation de ce nouveau développement démontre que notre approche est dynamique et qu'elle répond aux attentes des investisseurs », a déclaré Marie-Andrée Giroux, mairesse suppléante de Beauceville.

Plusieurs habitations, plusieurs millions

D'un côté de la rue, il y aura trois bâtiments de six logements, cinq unités de maisons jumelées et une maison unifamiliale. « C'est un investissement qui approche les trois millions de dollars, mais qui va être échelonné sur au moins quatre ou cinq ans », a fait savoir Dave Poulin.

« On a un terrain qui est déjà vendu et un autre qui est en voie de l'être », a ajouté Mickaël Plante.

De l'autre côté de la rue, deux immeubles de six logements ont déjà été construits par le promoteur Maxim Roy de Construction Maxim Roy. Dans les prochaines années, deux autres immeubles de la sorte seront construits. « C'est 635 000 $ par logement ; donc, si on calcule, c'est au-dessus de 2,4 millions de dollars », a affirmé M. Roy. La construction est prévue pour la fin de l'année 2020.

Les promoteurs sont Marilyn Lacroix et Mickaël Plante, propriétaires de la Clinique Atlas de Saint-Georges, Dave Poulin, de Beauceville, et Stéphane Turcotte, propriétaire de LOGI INC., en partenariat avec Jean-Guy Turcotte, qui est copropriétaire des Entreprises J.G.S.M. Inc.

Le directeur de l'urbanisme de la municipalité, Richard Longchamps, a précisé que ce projet est l'aboutissement de trois années de travail, alors que la mairesse suppléante, Marie-Andrée Giroux, a insisté sur la continuité que cette réalisation incarne.