Trois entreprises beauceronnes reçoivent une importante aide financière

Ce matin le 5 novembre avait lieu une conférence de presse dans les locaux de l’entreprise Komutel, à St-Georges, pour annoncer le financement de trois entreprises de la région. Un appui financier accordé par Développement économique Canada. Pour l’occasion, la députée de Gaspésie et des Îles de la Madeleine et ministre du Revenu national, Mme Diane Lebouthillier, était sur place.

Les trois heureuses élues sont Komutel, UCB (Groupe Mundial) et Perreault Plastix. Komutel est une entreprise de haute technologie qui fabrique des logiciels, UCB produit des pièces mécaniques en divers matériaux et Perreault Plastix fabrique différents produits en plastique.

C’est le directeur de Développement économique Canada pour la région de Chaudière-Appalaches qui a d’abord pris la parole, M. Youri Rousseau. Il a souligné l’importance pour la région d’avoir accès au financement de son organisation, laquelle serait l’un des piliers du développement régional.

La ministre du Revenu national a vanté les mérites de la Beauce, y voyant un modèle d’innovation pour l’ensemble du Canada. Un point de vue qui est très souvent émis par les gens qui viennent en Beauce.

Mme Lebouthillier parlait aussi au nom de son collègue libéral Navdeep Bains, le ministre fédéral responsable du portefeuille de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

« Je suis fière de l’appui financier du gouvernement du Canada à ces trois entreprises beauceronnes qui se démarquent par leur dynamisme, leur audace et leur sens de l’innovation. Ces contributions leur permettront de continuer à se développer et à générer de la croissance économique et des emplois de qualité », a affirmé Mme Lebouthillier.