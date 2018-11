Plus de 25 exposants seront au Marché de Noël de Beauceville

Les Beaucevillois auront un marché de Noël pour la troisième année consécutive. L’événement organisé par la Chambre de commerce de Beauceville réunira plus de 25 exposants.

La 3e édition du marché de Noël se tiendra les 24 et 25 novembre prochains, entre 9 h et 16 h. Cette année, l’événement se déroule à la salle du Curé Morin située derrière le presbytère.

Plus de 25 exposants seront sur place. On pourra trouver une panoplie d’articles, que ce soit des bijoux faits à la main, des beignets artisanaux, des décorations de Noël et des poupées fabriquées à Sainte-Marie. Rejointe au téléphone, Marie-Michèle Lachance, coordonnatrice de la chambre de commerce, affirme que les exposants proviennent, pour la plupart, de Chaudière-Appalaches. Une belle manière d’encourager l’économie de la région.

Lors de cette activité familiale, les enfants pourront rencontrer le père Noël et participer à un atelier de création de décorations de Noël.

La Chambre de Commerce de Beauceville fera tirer une nuitée pour deux à la cache du golf de Beauceville.