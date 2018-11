400 personnes étaient présentes au 40e Souper des jeunes gens d'affaires de La Nouvelle-Beauce

C’est devant près de 400 participants que la 40e édition du Souper annuel des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce s’est déroulée le 7 novembre dernier. Pour l’occasion, M. Placide Poulin a été intronisé au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce et M. Louis Faucher a reçu la distinction Personnalité d’affaires 2018.

Étant d’importants piliers dans le développement de la région, cette soirée a permis de souligner l’audace, le leadership et l’implication de deux leaders de la communauté d’affaires. Le thème choisi, « Croire, travailler, réussir , redonner, l’ADN d’un leader! », n’est pas que des mots, mais bien des gestes qui ont dicté la voie empruntée à ces deux hommes inspirants.

M. Placide Poulin, nouveau membre du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce

M. Placide Poulin, fondateur de Groupe Camada et MAAX inc., a connu une carrière prospère. Sa détermination, son audace et son leadership lui ont permis de développer sa fibre entrepreneuriale. Lors de ses débuts en affaires, il a vécu plusieurs obstacles qui ont été des occasions pour lui d’apprendre, de devenir meilleur et plus fort. Selon M. Poulin, « l’important en affaires n’est pas comment tu commences, mais comment tu finis ».

Décrit par sa famille comme une personne persévérante, visionnaire, innovatrice et mobilisatrice, au fil des ans, il a su communiquer son rêve et mobiliser une équipe solide pour l’atteinte du succès. Lors de la vente de MAAX inc., celle-ci figurait parmi les plus importants fabricants nord-américains de produits et d’accessoires de salles de bains, de spas et d’armoires de cuisine. Son chiffre d’affaires était de plus de 700 millions de dollars et regroupait environ 3 600 employés à travers le monde.

M. Poulin s’est aussi impliqué dans de nombreux projets en Nouvelle-Beauce, et ce, toujours avec une volonté d’améliorer et de développer sa communauté.

M. Louis Faucher, Personnalité d’affaires de l’année en Nouvelle-Beauce

La 40e édition du Souper annuel des gens d’affaires a également mis en lumière un homme qui a su se tailler une place dans l’entreprise familiale et amener celle-ci à un niveau supérieur. C’est à titre de Personnalité d’affaires de l’année que M. Louis Faucher, président de l’entreprise Les Étiquettes Modernes J.F. Ltée, a été honoré.

Aux dires de sa famille, les valeurs importantes pour M. Faucher sont : la famille, le respect, la générosité et la fierté. Élevé dès son plus jeune âge dans une culture où le travail était très important, M. Faucher a su maintenir un équilibre travail/famille.

À la tête du plus grand fabricant d’étiquettes autocollantes au Québec et avant-gardiste dans son secteur d’activité, l’entreprise vient d’investir dans l’agrandissement et l’acquisition d’équipements à la fine pointe de la technologie. Ces investissements lui permettent d’offrir de courts délais de livraison, une très grande qualité de produit à ses clients et surtout la possibilité de fabriquer un nouveau type de produit.

Une valeur importante de M. Faucher est la générosité. Celui-ci s’applique à la transmettre par son engagement dans le Club des Lions et par l’implication d’Étiquettes Modernes J.F. Ltée vis- à-vis de divers projets dans la communauté.

Investir dans le développement économique de La Nouvelle-Beauce

Dans le cadre du 40e Souper annuel des gens d’affaires, M. André Bonneville a fait un petit historique de l’organisation et a démontré que le milieu municipal et le milieu des affaires doivent continuer à travailler ensemble au développement de La Nouvelle-Beauce. Il a aussi profité de la tribune pour demander aux gouvernements de réinvestir dans le développement économique des régions et de considérer davantage les régions performantes.

« Les organismes de développement ont peu de ressources et doivent soutenir les entreprises qui ont de plus en plus de défis à relever. Il est important de leur donner de l’air », conclut André Bonneville, président de Développement économique Nouvelle-Beauce.