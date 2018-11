Boa-Franc obtient un prestigieux prix à Toronto

Le manufacturier de planchers de bois franc Boa-Franc vient de recevoir la plus prestigieuse distinction remise par le gouvernement du Canada aux entreprises et organismes qui appliquent les meilleures pratiques d'affaires. Un prix que l'entreprise s'est vue décerner pour la deuxième fois.

Un prix Or, attribué dans la catégorie Qualité pour entreprise privée ou publique, a été remis à Boa-Franc à l'occasion de la cérémonie de remise des Canada Awards for Excellence qui s'est déroulée le 6 novembre dernier au Carlu à Toronto. L’auteure et personnalité connue de la radio ontarienne Erin Davis était le maitre de la cérémonie.

En plus d'avoir été reconnue pour son excellence organisationnelle, ses réalisations et ses résultats exceptionnels, Boa-Franc s'est illustrée, lors de l’évaluation du jury, par la qualité de sa planification, de ses processus internes et en tant qu’organisation dévouée au progrès économique au sein du marché canadien.

C'est au nom du président de Boa-Franc, M. Pierre Thabet, et de ses quelques 500 employés que M. Jacques Beaudoin, vice-président exécutif et directeur général, s'est vu remettre le prix.

« Nous acceptons cette prestigieuse reconnaissance, pour une deuxième année fois consécutive, au nom de tous nos clients, fournisseurs et employés qui partagent avec nous l'importance que revêt la qualité au sein de notre organisation, et ce, depuis maintenant 35 ans. Quel beau cadeau pour célébrer notre 35e anniversaire cette année », a affirmé M. Thabet.

L'entreprise a cumulé plusieurs distinctions dans les dernières années. Les détaillants et autres professionnels du domaine du revêtement de sol lui ont décerné la première place en matière de qualité, et ce, à plus de trente-quatre reprises dans le cadre de sondages menés par les magazines de l'industrie que sont Floor Covering Weekly, Floor Covering News, Floor Focus. L’an dernier, Boa-Franc a également été le lauréat pour la deuxième fois consécutive de la plus haute reconnaissance lors des Grands Prix québécois de la qualité.

Soulignons enfin que l'entreprise de Saint-Georges fête son trente-cinquième anniversaire cette année. Boa-Franc, dont le siège social est établi à Saint-Georges, est un important chef de file en matière de fabrication de planchers de bois franc.