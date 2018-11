La boutique pour hommes Andréa Thibaudeau ferme ses portes

Après quasiment 100 ans d’activité, la boutique de vêtements pour hommes Andréa Thibaudeau, à Saint-Georges, fermera définitivement ses portes. Le propriétaire mettra la clé à une boutique considérée comme une véritable institution dans la région.

Le propriétaire du magasin, Marc-André Morin, explique que le manque de relève représente la principale raison de la fermeture. « Il n’y a plus de relève, il n’y a plus de travailleurs, il manque aussi de tailleurs, alors c’était devenu difficile dans ces conditions », a mentionné M. Morin lors de notre passage dans ses locaux.

Marc-André Morin estime que sa boutique est loin d’être la seule au Québec à devoir fermer ses portes en raison du manque de relève. « C’est l’histoire de tous les commerces qui donnaient beaucoup de services », a-t-il mentionné. En effet, la boutique Andréa Thibaudeau avait fondé une bonne partie de sa réputation sur le service après-vente, ce qui cadrait difficilement avec le besoin constant de personnel.

La boutique Andréa Thibaudeau avait d’ailleurs des clients un peu partout au Québec, lesquels appréciaient la grande qualité de son service. La boutique avait notamment des clients à Montréal, Québec, Lévis et Sherbrooke. « Nous avions une très belle clientèle, et d’ailleurs je tiens à la remercier », de mentionner le principal intéressé.

Une boutique encore économiquement viable

La boutique ne ferme donc pas ses portes pour des questions financières. Marc-André Morin assure que le commerce était encore très viable. « C’était l’un des deux ou trois meilleurs commerces de St-Georges dans le domaine, mais il faut savoir s’arrêter », a-t-il affirmé. Âgé de 65 ans, M. Morin devait aussi travailler régulièrement 6 ou 7 jours par semaine.

M. Morin travaillait dans cette boutique depuis 40 ans, et en était devenu le propriétaire il y a une quinzaine d’années. C’est donc non sans un certain pincement au cœur qu’il a décidé de mettre un terme à cette aventure.

Les gens pourront profiter de la grande vente de fermeture qui se poursuivra jusqu’à écoulement des stocks.