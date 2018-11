TELUS veut conquérir le marché de la sécurité

Une conférence de presse a eu lieu cet avant-midi du 14 novembre pour souligner le lancement des nouveaux produits ultrasophistiqués de TELUS dans la région. L’entreprise de télécommunications offrira désormais tout un éventail de produits destinés à améliorer la qualité de vie des familles et leur sécurité.

La directrice générale expérience client et gestion des canaux de TELUS, Nathalie Dionne, était à l’hôtel Georgesville pour en faire l’annonce. Elle était notamment accompagnée de Jean-François Goulet, le directeur des produits et services de la même entreprise.

TELUS offrira désormais dans la région de nombreux services reliés à la sécurité. En plus d’offrir ses produits de base comme l’Internet et le réseau sans fil, l’entreprise se spécialisera dans l’installation et le bon fonctionnement d’appareils électroniques visant à sécuriser les domiciles.

Un virage sécuritaire

Par exemple, l’entreprise offrira tout un éventail de gadgets sécuritaires. Caméras, serrures ou thermostats intelligents, détecteurs de mouvements, détecteurs de fumée, commandes de portes de garage, ou détecteurs de portes et fenêtres, seront de la partie.

Les appareils de sécurité de TELUS sont reliés à une centrale de surveillance. Les clients de l’entreprise pourront ainsi compter sur l’intervention des services de sécurité et d’urgence si une alarme était déclenchée.

L’entreprise ne vise toutefois pas seulement à conquérir le marché de la sécurité, mais à faciliter la vie des gens dans son ensemble. Les clients de TELUS pourront faire une multitude de choses à distance, comme par exemple débarrer une porte pour laisser entrer dans leur domicile une personne qu'ils ont autorisée à le faire.

Ce nouveau système de TELUS est appelé « Sécurité Maison connectée ». Ce système est géré avec une application donnant accès à un tableau de bord. Les gens gens pourront donc contrôler les différents appareils de leur maison à distance et recevoir des alertes.

« Sécurité Maison connectée TELUS, c’est quoi ? C’est votre allié du quotidien. C’est un système qui vous permet de rester en contrôle de votre maison, en gérant vos appareils intelligents à distance et de simplifier votre quotidien », a affirmé Mme Nathalie Dionne lors de la conférence de presse.

L’outil permet de désactiver son système de sécurité à distance, d’accéder à des vidéos de l’extérieur et de l’intérieur de son domicile en temps réel et d’être avisé quand quelqu’un franchit la porte d’entrée. L’application peut être utilisée comme un interphone pour parler aux personnes qui se trouveraient devant la porte.

De l’innovation et des investissements

Rimouski et St-Georges seront les deux premières villes du Québec à faire bénéficier leur population de ces nouveaux services de Telus.

En Beauce, ce sont environ 200 employés qui travaillent pour Telus, dont le siège québécois se situe toujours à Rimouski.

Sinon, Telus a toujours comme objectif de rendre l’Internet sans fil accessible à 99% de la population de l’Est du Québec.

Telus continue ainsi à investir massivement dans la région de Chaudière-Appalaches. Ce sont 21 millions $ qui seront investis dans 20 municipalités des MRC de Bellechasse, Lotbinière et Beauce-Sartigan à compter du printemps 2018.