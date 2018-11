Un nouveau resto santé et zen à St-Georges

Un nouveau restaurant ouvrira bientôt ses portes à St-Georges. Situé dans l’édifice Canam, son nom est La Soupier, et se spécialisera surtout dans les dîners et les déjeuners. Un nouveau resto santé et zen qui pourra accueillir jusqu’à 50 personnes à la fois.

La propriétaire du restaurant, Pierre-Anne Giroux, assure que son nouveau resto saura plaire à tous les publics. Attention, il ne s’agit pas du restaurant La Soupière, mais bien de La Soupier. Mme Giroux explique qu’elle voulait faire un clin d’œil à son père, qui s’appelait Pier, et un peu à elle-même, Pierre-Anne.

Passionnée de cuisine, Mme Giroux a travaillé 20 ans dans la fonction publique, mais avait toujours caressé le rêve d’ouvrir son propre restaurant. « La vie me permettait maintenant de le faire, d’ouvrir mon propre resto, alors j’ai sauté sur l’occasion », a raconté la propriétaire.

Une passion : la cuisine

Le restaurant servira bien évidemment des soupes et différents potages. Pour chaque jour de la semaine, une soupe repas différente sera servie sur l’heure du midi. Au menu quotidien également : un potage et une pâte du jour.

Des sandwichs et des assiettes de terrines et fromages trouveront aussi preneur. De quoi concurrencer, dans une formule plus santé, les deux voisins du nouveau resto que sont les restaurants Subway et McDonald’s…

Horaire et soirées thématiques

Le restaurant sera essentiellement ouvert de 8 h à 17 h en semaine, mais Mme Giroux se réserve le droit d’organiser des soupers thématiques les fins de semaine. Des soirées sous le thème des saveurs du monde.

Chaque fin de semaine, on invitera les gens à découvrir une nouvelle région du monde. Ces soirées ne seront pas seulement gustatives : on promet de stimuler les 5 sens des clients. D'ailleurs, le piano du restaurant sera un bon outil pour créer des ambiances.

L’ouverture au public aura lieu le 10 décembre prochain, et l’ouverture officielle le 13 décembre. Pour cette deuxième occasion, les médias et la population seront conviés à l’événement.

Les gens pourront emmener leur vin. Le restaurant accueillera aussi des groupes lors d’évènements privés ou corporatifs.