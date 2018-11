Fusion Expert Conseil prend de l’expansion

Le mardi 27 novembre, en présence de plusieurs dignitaires et gens de la région, Fusion Expert Conseil a inauguré son bureau de Sainte-Marie. L’entreprise prend ainsi de l’expansion et devient, par le fait même, la seule firme d’ingénierie qui offre des services dans le domaine agricole à avoir pignon sur rue dans la Beauce.

L’entreprise compte également sur une division MICI qui dessert tout particulièrement les secteurs municipal, institutionnel, commercial et industriel.

En ouvrant un bureau à Sainte-Marie, l’entreprise, dirigée par messieurs Alain Chagnon, président-directeur général, et par Jacques Gilbert, vice-président et chargé de projets, poursuit ainsi sa mission en se rapprochant de sa clientèle. « Il est non seulement important, mais primordial pour nous, d’être près des gens et d’offrir sous un même toit une vaste gamme de services d’ingénierie et de consultation personnalisés », confie le président Alain Chagnon.

Une ville en constante évolution

Étant reconnue comme une ville dynamique et de bonne envergure, Sainte-Marie offre tous les services dont la firme a besoin. « L’accessibilité rapide aux autoroutes 20 et 73 pour aller à la rencontre de nos clients sur le territoire, l’aspect humain et la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée et spécialisée est également très importante pour nous. L’objectif est de créer avec ce bureau une réelle entreprise beauceronne qui va engager des gens de la région qui vont s’y établir et s’y développer avec leur famille », poursuit M. Chagnon.

Présent lors de l’événement, M. Gaétan Vachon, maire de la Ville de Sainte-Marie et préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce a souligné : « L’expansion de notre ville ainsi que des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce étant en constante évolution, l’expertise et les bons conseils de Fusion Expert Conseil sauront assurément répondre aux besoins des différents secteurs d’activité s’y retrouvant. »

Fusion Expert Conseil a été créée en 2005. Fusion Expert Conseil dessert un vaste territoire qui s’étend partout au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes et réalise plus de 400 projets à chaque année.