La Beauce et Chaudière-Appalaches ont maintenant accès à la fibre optique

Le 6 décembre, à Ste-Marie, TELUS soulignait une grande réalisation d’équipe en cette fin d’année : plus de 100 communautés de la grande région de Québec et de l’Est de la province sont maintenant branchées au réseau PureFibre de TELUS. En Beauce et Chaudière-Appalaches, c’est près de 45 communautés qui ont maintenant accès à la fibre optique directement à la maison ou dans les entreprises, soit la technologie la plus rapide au monde.

Avec un accès direct à la fibre, les familles et entreprises peuvent profiter d’un réseau fiable, robuste et ultra rapide, même aux heures de pointe, et avec des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques qui sont devenues essentielles avec la popularité croissante des applications en ligne, que ce soit les conversations vidéo, le partage de lourds fichiers, les soins de santé à distance ou les multiples appareils connectés.

« TELUS a toujours eu une forte présence en Beauce et Chaudière-Appalaches, et celle-ci se fait sentir non seulement avec nos réseaux à haute vitesse, mais aussi par le travail dévoué des 250 membres de l’équipe et détaillants qui s’affairent, jour après jour, à livrer le meilleur service aux clients ainsi qu’une connectivité qui répond à notre promesse d’excellence, que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement », souligne Marie-Christine D’Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et petites entreprises et Expérience client au Québec.

Cette année, dans les MRC de Bellechasse, de Lotbinière et de Beauce-Sartigan, c’est 21 millions de dollars qui ont été investis tel que prévu dans 20 municipalités, incluant trois millions qui proviennent des programmes gouvernementaux fédéral et provincial, Brancher pour innover et Québec Branché. Ceci porte les investissements totaux dans la région de Chaudière-Appalaches à 55 millions de dollars pour le déploiement de la fibre optique depuis 2014. Ce n’est pas terminé, car TELUS prévoit poursuivre ses investissements dans près de 15 communautés additionnelles de la région en 2019 et 2020.

Une centième connexion qui se célèbre en grand

La célébration de la 100e communauté branchée à la fibre optique de TELUS au Québec est possible grâce aux milliards de dollars investis par TELUS dans la province depuis 2000 pour déployer des réseaux sans fil et de fibre optique fiables, rapides et aux possibilités exceptionnelles. Plus important encore, TELUS est soucieuse de redonner où elle vit et d’apporter une aide communautaire aux organismes de Chaudière-Appalaches.

Pour plus d’information sur le réseau PureFibre de TELUS, les services OPTIK, les solutions de la maison connectée, dont la sécurité et la domotique, ainsi que les multiples possibilités qu’offre la fibre optique, visitez telusquebec.com/fr/internet/fibreoptique.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com