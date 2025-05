RCM célèbre 25 ans d’innovation et de croissance 

En 2025, le Groupe RCM célèbre avec fierté 25 ans d’existence, marquant un quart de siècle de croissance, d’innovation et d’engagement.

Depuis sa fondation en 2000, l’entreprise a réalisé plus de 1 000 projets modulaires à travers l’Amérique du Nord, consolidant sa position de leader dans l’industrie de la construction modulaire.

Une vision née en 2000

RCM a été fondée par Gilbert Trudeau, Martin Binet et Christopher Bratty, trois entrepreneurs qui voyaient dans le modulaire une solution d’avenir. À ses débuts, l’entreprise se concentre sur la construction de maisons modulaires, produisant en moyenne une maison par jour. Le tout premier projet, un bureau à Saint-Côme, symbolise les débuts d’une grande aventure.

« Voir ce que notre petite équipe est devenue aujourd’hui me rend extrêmement fier. » – Gilbert Trudeau, fondateur

Croissance, diversification et adaptation

Au fil des années, RCM a su faire évoluer son modèle d’affaires et diversifier son offre, notamment avec la création de la division d’Armoires sur mesure en 2003 pour optimiser ses délais d’approvisionnement. À partir de 2010, l’entreprise s’ouvre également à de nouveaux marchés, dont le secteur minier et de l’énergie, avec des projets d’envergure comme Suncor Fort Hills en Alberta.

En 2019, RCM amorce un nouveau virage en se positionnant comme un acteur majeur dans la construction d’écoles modulaires. En réponse aux besoins urgents d’infrastructures scolaires au Québec, l’entreprise a déjà livré plus de 43 écoles modulaires, une preuve concrète de sa capacité à s’adapter rapidement aux besoins du marché. Au cours des dernières années, les projets de bâtiments modulaires incombustibles en acier font aussi leur arrivée, un défi de taille que l’entreprise relève encore une fois avec brio, notamment pour le Holiday Inn Gatineau ainsi qu’une résidence pour retraités à Brooklyn, New-York.

Pendant la pandémie, RCM s’est également mobilisée pour concevoir des hôpitaux modulaires, illustrant sa flexibilité et son agilité dans un contexte d’urgence.

Une entreprise profondément humaine

Aujourd’hui, près de 250 employés font vivre l’entreprise au quotidien, portés par une culture interne forte. Ce n’est pas un hasard si l’on y croise des collègues présents depuis 20 ans et même 25 ans!

L’implication sociale est aussi primordiale pour l’entreprise, comme en témoigne la présidence d’honneur de Leucan assurée en 2018 par Gilbert Trudeau, et les multiples causes soutenues au fil des ans telle que Moisson Beauce.

Nouvelle ère, même ADN

En 2024, une transition majeure s’opère : le fondateur Gilbert Trudeau passe le flambeau à la relève. Cédric Bolduc-Cliche et Tommy Bolduc prennent les rênes de l’entreprise avec la volonté de poursuivre la mission d’innovation et d’excellence qui fait la force de RCM depuis ses débuts.

« Nous voulons continuer de bâtir en conservant l’aspect humain et novateur de RCM. Nous regardons vers l’avenir avec confiance et ambition en ayant comme devise d’aller toujours plus haut et toujours plus loin. » – Cédric Bolduc-Cliche, directeur général.

Une websérie diffusée pour les 25 ans

RCM lancera au fil des prochains mois un total de 6 capsules retraçant les moments marquants de l’entreprise. Les capsules seront disponibles sur la page Facebook de l’entreprise.

Découvrez la première capsule : https://www.youtube.com/shorts/CEAFIPIJOdI