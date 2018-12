Portes et fenêtres Abritek en route vers la robotisation

Lors de sa première annonce officielle, le député de Beauce Sud a annoncé l’octroi d’une aide financière de 3 271 600$ à Portes et fenêtres Abritek. Cette aide servira à l’ajout de postes robotisés, afin de développer une nouvelle gamme de produits.

Le projet de Portes et fenêtres Abritek est évalué à 4 589 500$ et créera trois emplois. Pour le mener à terme, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) a alloué un prêt de 1 635 800 $ par l’entremise du programme ESSOR tandis qu’Investissement Québec prêtera la même somme à même ses fonds. Ce projet de robotisation saura accroître la compétitivité et de la productivité, mais aussi créer trois emplois.

« On sait que le secteur manufacturier à une incidence majeure sur la vitalité économique de toutes les régions du Québec. Ce secteur ne l’a pas toujours eu facile au courant des dernières années. Il faut se mobiliser pour accélérer l’innovation manufacturière.»

Samuel Poulin, député de Beauce Sud et adjoint parlementaire du premier ministre

M. Poulin était fier d'annoncer cette aide financière aux employés d’Abritek, une entreprise familiale de trois générations. Cette annonce est la première de plusieurs qui suivront.

L’apport de la robotisation

Selon Jonathan Dupuis, directeur d’usine, l’ajout de postes robotisés permettra de doubler la production et de favoriser la rétention de personnel.

« L’automatisation de tous les procédés fait partie de nos visées. Cela permet de contrôler l'ergonomie pour le personnel à l’interne. Quand on contrôle l’ergonomie, on enlève la pression sur l’opérateur, cela favorise la rétention de personnel. »

M. Dupuis croit que cette ergonomie donne des emplois à valeur ajoutée. Dans le contexte de pénurie de main-d’oeuvre qui frappe actuellement la région, la robotisation va de soi pour l’entreprise. Si les lignes de production n’étaient pas automatisées, 10 personnes supplémentaires devraient alors être embauchées, ce qui représente un défi de taille dans la région.

À propos de Portes & Fenêtres Abritek

Portes & Fenêtres Abritek se spécialise dans la fabrication de portes et de fenêtres hybrides et en PVC, destinées aux marchés résidentiel, commercial et institutionnel. L’entreprise de troisième génération a ouvert ses portes en 1947 et plus de 100 employés y travaillent.