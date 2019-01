Le Centre de recherche d'emploi organise un atelier-déjeuner

Dans le contexte de plein emploi actuel, on pourrait croire qu’il est facile de dénicher un travail. Toutefois, le réel défi consiste à être exactement à l’endroit où l’on veut être dans sa vie professionnelle. Autrement dit, « trouver son X ».

Dans cet esprit, le mardi 29 janvier à 9 h dans les locaux de Place Centre-Ville, le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins (CREBE) convie les chercheurs d’emploi à une activité où ils pourront déjeuner gratuitement, tout en recevant des conseils de la part des conseillers. On propose, entre autres, la vérification et la mise à jour du CV, la rédaction d’une carte professionnelle, ainsi que des suggestions pour se démarquer positivement auprès des employeurs. Bien préparés, les participants pourront faire bonne impression lors des foires de l’emploi.

Les chercheurs d’emploi de tous âges sont donc invités à s’inscrire préalablement en appelant au 418 227-5445.

À propos du CREBE

Rappelons que le Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins a comme mandat d’outiller et de soutenir les personnes sans emploi dans leurs démarches de réintégration au marché du travail. L'objectif se veut de permettre aux chercheurs d'amorcer rapidement une recherche efficace pour trouver le meilleur emploi le plus rapidement possible. Grâce à la contribution financière de la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches, les services sont gratuits pour les personnes sans emploi ou en situation précaire. Visitez le crebe.qc.ca